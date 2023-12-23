"بسالة الجندي المصري" ضمن الاحتفال بعيد النصر بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي إطار الاحتفال بعيد النصر، شهدت مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان "بسالة الجندي المصري" تحدث فيها ربيع عبد الجواد أمين المكتبة قائلا: أن عيد النصر يحتفل به في مصر يوم 23 ديسمبر من كل عام، تخليدا لبطولات الشعب المصري، خاصة مدينة بورسعيد، وهو ذكرى انتصار القوات المصرية، والشعب المصري والإرادة المصرية التى تحدث عنها العالم أجمع والتي تجسدت في طرد المحتل واستقلال مصر.

وأضاف عبد الجواد، من أهم الدروس المستفادة من تلك الذكري، هي قوة إرادة الشعب المصري، وطرح بعض الأمثلة علي نماذج من بطولات الشعب المصري أمام العدوان الثلاثي علي مصر، ممن سطروا تاريخهم بأكبر البطولات.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة مطرطارس الفرعية عرض فيلم كارتون بعنوان (Ferdinand ) المدبلج للأطفال، بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، بحضور عدد كبير من الأطفال، بينما عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تنمية الوعي الصحي"، بمدرسة الشواشنة الاعدادية، تحدثت فيها الرائدة الريفية كوكب على، عن دور الثقافة في تنمية الوعي والإدراك في مختلف نواحي الحياة، وحول الثقافة الصحية، أكدت علي ضرورة الاهتمام بصحة الجسم، والنظافة العامة والنظافة الشخصية، وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الطالبات.

"ترشيد الاحتياجات في السنة النبوية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "ترشيد الاحتياجات فى السنة النبوية"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ عمرو سلامة السيد مأمون، عن قيمة ترشيد الاحتياجات والتدبير في احتياجاتنا اليومية، وهو ما أوصانا به الرسول صلي الله عليه وسلم، وأكد فضيلته علي الترشيد فى الطعام والشراب، أيضا عدم المغالاة في أمور الزواج، والتيسير علي الشباب.