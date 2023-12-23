رصف طريق مراونة ساقُلْتَه بطول 1200 متر بسوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية بالقرى والمراكز، خاصة بالشوارع التى شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق بها " مياه، صرف، غاز، كهرباء، اتصالات "، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتيسير حركة المرور بتلك الطرق.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، برئاسة أحمد البدري، بمتابعة أعمال الرصف بطريق المراونة، بداية من محطة رفع صرف صحي ساقلتة، وحتي التأمين الصحي بشارع الحرية، بعرض ٧ متر، وطول 1200 متر، مشيرا إلى أنه جاري متابعة أعمال استكمال الرصف للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة .