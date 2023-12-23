رئيس أزهر الشرقية يتابع امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

انطلقت امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، صباح اليوم السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأمينية في جميع اللجان.

وتابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عمل اللجان، من خلال جولة ميدانية لعدد من اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات في مادة القرآن الكريم خلال الفترة الأول، بينما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحانات اليوم الأول في مادتي الفقه خلال "الفترة الأولى، واللغة العربية ورقة أولى في الفترة الثانية.

شدد رئيس المنطقة على ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء، ومنع الغش بكافة طرقة وأشكاله، وحظر استخدام المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات، وضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل دقة وشفافية.

يشار إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمعاهد، للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.