تعليم الغربية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

شهدت مديرية التربية والتعليم الغربية اليوم السبت احتفالا بيوم اللغه العربية بإحدي المدارس الخاصة،وذلك للعام الثالث على التوالي.

شارك فى الاحتفالية هناء رشدي، مدير عام المدارس، عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، نائباً عن ناصر حسن، وكيل الوزارة، المستشار أحمد عوني، رئيس نادى قضاة الغربية، رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، المهندس محسن فهمى الجدى، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، الاستاذة زينب على، مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة شرق طنطا التعليمية، نيافة القس داوود إبراهيم، الأمين العام لمدارس وجه بحرى لسنودس النيل الإنجيلي، وذلك تعزيزاً للغة العربية، وغرسا للانتماء والمواطنة، وربط عنصري الأمة.

وقد تضمنت فعاليات الاحتفالية، التي تمت بإشراف أسرة اللغة العربية بالمدرسة، وبمشاركة أسرة الأنشطة، العديد من الفقرات، منها القصائد الشعرية (اللغة العربية)، وارتجال المقال (قيمة التحدث باللغة العربية الفصحى)، والمسرح العربي (سوق عكاظ - قل ولا تقل)، والقصائد المغناة لكبار الشعراء (اسلمي يا مصر - من انتِ يا نفسي)، وقد أشاد السادة الحضور بأداء الطلاب المتميز، وإلقائهم وفهمهم للغة العربية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.