الدفاع اللبناني: وفاة 4 أطفال سوريين بسبب الأمطار

أعلنت مديرية الدفاع المدني اللبنانية،وفاة 4 أطفال سوريين؛ جراء انهيار غرفة تقطنها عائلة من النازحين السوريين، وذلك بعد انجراف التربة في بلدة حميص (شمالي لبنان) وسقوطها على الغرفة عند سطح الجبل؛ نتيجة الأمطار.

وأكد الدفاع المدني اللبناني - في بيان اليوم السبت أنه تم انتشال جثث الأطفال الأربعة من تحت الأنقاض، فيما تمكن الوالدان والابن البكر من الخروج أحياء من داخل الغرفة.

وتعمل فرق الإغاثة والإنقاذ في الدفاع المدني على سحب المياه من داخل عدد كبير من المنازل والمستودعات في المنطقة.

ويتعرض لبنان لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة؛ ما أدى إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة وسيول وثلوج متفرقة على الجبال، بشكل أثر على حركة الملاحة البحرية وعلى حركة المرور بكافة الطرق والمحاور اللبنانية.

وأكدت مصلحة الأرصاد اللبنانية - في بيان اليوم السبت استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والرياح الشديدة حتى فجر بعد غد الاثنين حيث ينحسر تدريجيا.

وحذرت الأرصاد اللبنانية من اشتداد سرعة الرياح لحدود 90 كيلومترا في الساعة وتطاير اللوحات الإعلانية وارتفاع موج البحر لحدود الـ4 أمتار وتشكّل السيول.

وأشارت إلى أن اليوم يسوده طقس غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية وتتشكّل معها السيول على الطرقات وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانًا في المناطق الشمالية؛ ليرتفع معها موج البحر (3 أمتار) كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تخفّ حدّة الأمطار والثلوج خلال الليل و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الؤية بشكل كلي.