جامعة جنوب الوادي تُساهم بالخبرات في مشروع المثلث الذهبي

عقد برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، اجتماع بين الجامعة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وذلك للانتهاء من النقاط والمحاور الأساسية لبروتكول التعاون.

ناقش الاجتماع مراجعة الدراسات السابقة التي تم اعدادها من قبل والتي كانت جامعة جنوب الوادي شريك أساسي في إعداد بعض الدراسات الخاصة بالمثلث الذهبي منذ عام ٢٠١٥ .

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن خطة العمل في المرحلة القادمة تعتمد على مجموعة من المحاور ورسم خرائط تنموية للمرافق و المجالات الزراعية والتعدينية والسياحية.

7 محاور للعمل بالمثلث الذهبي …

وأبرز رئيس الجامعة، أن الخريطة الأولى بعد تقسيم منطقة المثلث الذهبي الي قطاعات خريطة المرافق وهي عبارة عن خريطة تحتوي على المعلومات المتاحة لشبكات الطرق ونقاط ومحطات الكهرباء والآبار الموجودة وجودة المياه ومدي صلاحيتها للزراعة والاستخدامات الحياتية وتضم أيضا الخدمات الموجودة في نطاق منطقة المثلث الذهبي من مستشفيات ونقاط شرطية ومحطات الوقود.

أما المحور الثاني الذي يرتكز عليه التعاون هو رسم خريطة طبوغرافيه الكترونية للمنطقة حيث تمكن هذه الخريطة متخذي القرار من معرفة المساحات المسطحة والارتفاعات والانخفاضات والميول وبذلك يمكن معرفة الاستخدام الامثل للقطاع محل الاستخدام.واضاف رئيس الجامعة ان المحور الثالث عبارة عن الخريطة الزراعية التي تضم دراسة متكاملة عن نوعية التربة والعناصر الموجودة بها وأنواع النباتات التي يمكن زراعتها في المنطقة سواء نباتات حقلية او نباتات عطريه.

وأورد رئيس الجامعة، المحور الرابع يضم الخريطة التعدينية للمنطقة وما تضم من خامات تعدينه وغير تعدينه اما المحور الخامس وهو الخريطة السياحية وما تضمه من مزارات سياحيه ومحميات طبيعية بينما يضم المحور السادس خريطة تعليمية وطبيه للمدارس والجامعات والمستشفيات التي تقع بجوار منطقة المثلث الذهبي وكيفيه الاستثمار في التعليم بمنطقة المثلث الذهبي.

وتابع أن المحور السابع يضم رسم خريطة للظواهر الجيولوجية بالاستعانة بالأبحاث التي قامت جامعة جنوب الوادي بنشرها في هذا المجال وكيفية إبراز هذه الظواهر لتكون مدرسة مفتوحة يمكن لطلاب وباحثي كليات العلوم والهندسة الاستفادة منها والحفاظ عليها ومدي اهمتها كدليل موثق يمكن الاستعانة به عند أجراء أي دراسات أخرى.

وبيّن المحاسب عماد عواد عضو الهيئة الاقتصادية لمجلس إدارة المثلث الذهبي، أن منطقة المثلث الذهبي قلعة اقتصادية صناعية جديدة في صعيد مصر، يتضمن إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وسياحية وتجارية، لتحقيق التنمية فى جنوب مصر يقع المشروع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.

حضور الاجتماع …

حضر الاجتماع، المحاسب عماد عواد عضو الهيئة الاقتصادية لمجلس إدارة المثلث الذهبي والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة والدكتور محمد على عميد كلية الزراعة الأسبق والدكتور محمد إسماعيل وكيل كلية العلوم والمحاسب محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا والدكتور رأفت شيبة الحمد الأستاذ بكلية الزراعة والدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية والدكتور محمود صبرى والدكتور مصطفى محمود كلية الصيدلة.