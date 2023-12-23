أليجري يُعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني بالدوري الإيطالي

أعلن المدرب ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فروسينوني، والتي تجمعهما على استاد بينيتو ستيربي ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع مباراة يوفنتوس وفروسينوني في الدوري الإيطالي الممتاز عليAD SPORTS Premium.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فروسينوني بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو

خط الوسط: كامبياسو - مكيني - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: كينان يلدز - أركاديوز ميليك.

ويدخل يوفنتوس المبارة برصيد 37 نقطة في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر برصيد 41 نقطة فيما يتواجد فريق فروسينونى في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.