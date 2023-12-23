محلل سياسي فلسطيني يكشف سر سحب الاحتلال لواء جولاني (فيديو)

قال الدكتور ماهر صافي محلل سياسي فلسطيني، إنّ إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي سحب لواء جولاني جاء بسبب الضربات المتتالية التي وجهتها المقاومة له، وخوفا على هذا اللواء تم سحبه بعد 60 يوما من القتال في قطاع غزة، وفي معركة طوفان الأقصى فقد أكثر من 70 فردا، بالإضافة إلى ما يزيد عن 45 فردا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، بما يعني أنه فقد أكثر من 40% من قطاع غزة.

هضبة الجولان

وأضاف في حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هذا اللواء يعتبر من الألوية الاولى في التأسيس في إسرائيل قبل حرب 1948 بـ3 أشهر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى هضبة الجولان، وخاض العديد من الحروب".

العدوان على قطاع غزة

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: "لواء جولاني خاض حروبا كثيرة منها 1948 وحرب 1956 وحرب 1967 وحرب 1973 وحرب 1982 وحرب 2006 في لبنان، كما شارك العديد من مراحل العدوان على قطاع غزة، وهو من الألوية النخبة والاولى في دولة الاحتلال، وفي عام 2014 تكبد خسائر كبيرة".