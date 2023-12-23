تفاصيل وموعد معرض "عشق الأماكن" بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضا بعنوان "عشق الأماكن" للفنان علي محمد نور، ويفتتح فى الخامسة والنصف مساء الاتنين المقبل بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية ويستمر حتى السبت 30 ديسمبر.

يضم المعرض 20 عمل فنى تم تنفيذها بتقنيات الطباعة بالأساليب اليدوية والحديثة لإبراز تأثيرات الألوان والملمس منها النقل الحراري، الشاشة الحرارية والرسم المباشر على الاقمشة وتتناول العلاقة الوجدانية بين الانسان والأماكن ودور الفن في التعبير عنها وكيف يمكن للأماكن أن تلهم الفنان تصاميم ونماذج إبداعية متنوعة تؤدى لعشقها، وتنعكس جماليات تلك الأماكن في التصاميم النهائية و تصبح القطعة النسجية حالة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحمل في نسيجها قصصا وذكريات وعواطف لاتنسي.

معلومات عن الفنان علي محمد نور

يذكر ان الفنان علي محمد نور، يعمل مدرس طباعة المنسوجات - بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة الأزهر، حاصل على دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية - تخصص طباعة المنسوجات كلية التربية النوعية جامعة عين شمس سبق له العمل في مجال تصميم الأزياء والجرافيك.

وشارك في التدريب وتحكيم الأنشطة الفنية بمراكز الفنون جامعة الأزهر، شارك في العديد من المعارض الجماعية من أهمها صالون النسجيات الثاني بمكتبة الأسكندرية، المهرجان الثاني للفنون التشكيلية بجامعة عين شمس وله العديد من المعارض الفردية.