الموت يُفجع الفنانة آروى

أعلنت الفنانة آروى وفاة والدها صباح اليوم، السبت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نعت الفنانة أروى، والدها، قائلة: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران".

آخر أعمال الفنانة آروى:

يشار إلى أن الفنانة أروى طرحت أخيرًا أغنية جديدة بعنوان "أنا وقلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وصدرت الأغنية على طريقة lyrics فيديو، وأطلقتها على مختلف المنصات الموسيقية: أنغامي، سبوتيفاي، آبل ميوزك وغيرها.

تجسد أروى في الأغنية دور امرأة مجروحة من حبيبها ورغم ذلك تحبه ولا تستطيع أن تنساه.

وتعاونت أروى في الأغنية مع محمد سعيد حارب، الذي كتب كلماتها، ولحنها أدهم، أما التوزيع الموسيقي فتولاه نور هاشم، وتم التسجيل والمكساج في ستديوهات الفنان فايز السعيد في دبي.

معلومات عن الفنانة آروى:

يذكر أن آروى، ولدت لأب يمني وأم مصرية، انتقلت للقاهرة عام 1986 حيث استكملت دراستها الإعدادية والثانوية والجامعية في القاهرة، تفوقت في دراستها، وبعد إنهائها للمرحلة الثانوية قامت بدراسة الهندسة المعمارية، رغم أنها كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا، إلى أن اكتشف موهبتها الملحن يوسف المهنا، وهي ما زالت تدرس، لتشارك بالعديد من المناسبات وعدد من المهرجانات الغنائية والوطنية في اليمن.

وقدمت أول ألبوماتها الغنائية عام 1999، لتتوالى أعمالها بعد ذلك، دخلت مجال تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج (آخر من يعلم) وبرنامج (نورت) عام 2013.