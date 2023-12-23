انعقاد المجلس الإستشاري للصناعة لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية

فى دورته ال29..

انعقد المجلس الإستشاري للصناعة لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فى دورته ال29 ،تحت عنوان "التدريب من أجل مهارات التوظيف ومتطلبات سوق العمل" بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.

حضر فعاليات المجلس اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الأسكندرية ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية ،والدكتور حسام مغازى وزير الري و الموارد المائية الأسبق ورئيس

قسم الرى والهيدروليكا كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والسفير يانج يى قنصل عام جمهورية الصين الشعبية ،والسيد Wu Niandong ممثلا عن شركة CSCEC International Construction Egypt Co.,Ltd الصينية ،والدكتور هشام سعودى - نقيب مهندسي الإسكندرية ، والدكتور ياسر السنباطى نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتور أكرم سليمان السلمى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا ،والدكتورة إيمان مرسي مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب والسادة مراكز المسئولية بالاكاديمية

وحضر المجلس عدد من رجال الصناعة من رؤساء مجالس الإدارات وممثلي الشركات والهيئات حيث يعد المجلس الإستشارى للصناعة هو حلقة الوصل بين الكيانات الصناعية، والممثلة فى الشركات والهيئات وعددهم 70 شركة يمثلون الكيانات الصناعية المختلفة، أما الجانب الأكاديمي فتمثله كلية الهندسة والتكنولوجيا بـأقسامها المختلفة.

المجلس الإستشاري للصناعة لكلية الهندسة والتكنولوجيا

و يهدف مجلس كلية الهندسة الإستشاري للصناعة إلى تعميق العلاقات مع الصناعة وتعظيم الإستفادة من الشركات، والمجلس الإستشاري للصناعة هو جسر التواصل مع سوق العمل بما يضم من رجال الصناعة وخبرات و هو شريك أساسي في عملية التطوير وبناء الخريج.

وشهد المجلس تبادل الأراء والخبرات مع رجال الصناعة بالإضافة إلى التعرف على البرامج الحديثة للتدريب الطلابى و على الوظائف المستحدثة التى يحتاجها سوق العمل فى ظل توجة الدولة للرقمنة فى جميع الهيئات والشركات والإعتماد على الذكاء الإصطناعى.

كما شهدت فعاليات المجلس افتتاح محافظ الأسكندرية المعرض المقام على هامش المجلس والذى يضم مشاريع قسم الهندسة المعمارية والخاص بتطوير ميادين وأحياء الأسكندرية القديمة وأيضُا مشارع تخرج أقسام كلية الهندسة والتكنولوجيا المختلفة.

من جانبه رحب اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الأسكندرية بالسادة الحضور بالمجلس الإستشارى لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية مسجلا تقديره واعتزازه بدعوته للمشاركة فى فعاليات المجلس.

وأبدى محافظ الإسكندرية إعجابه الشديد بالمشروعات المقدمة من قبل الطلاب والتى شاهدها بالمعرض المصاحب للمجلس واصفا تلك المشروعات بأنها رائعه وان الطلاب لديهم رؤية مشيرا إلى أنه لابد من تنفيذ تلك المشروعات على ارض الواقع خاصة وان محافظة الأسكندرية فى حاجة لتلك المشروعات.

ودعا محافظ الأسكندرية الطلاب الإهتمام فى مشروعاتهم بالنواحى المتعلقة بالتغيرات المناخية والتى تحدث حاليا فى العالم اجمع مشيرا إلى أن كافة المشروعات المقدمة بالمعرض حول ميادين الأسكندرية متميزة.

وأكد الدكتور هشام سعودى نقيب مهندسي الإسكندرية أن المجلس الاستشاري للصناعة لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية فى دورته ال29 يحمل عنوانا التدريب من اجل مهارات التوظيف ومتطلبات سوق العمل" يقوم بدورا هاما فى جمع رجال الصناعة والذين يقومون بدورهم فى تقديم خبراتهم وارائهم لكل جهات التدريب حول احتياجتهم الفنية مشيرا إلى أن قضايا التدريب وسوق العمل ترتبط بمظلة علمية تقوم بها جميع هيئات الأكاديميات العلمية وان هناك محورين فى غاية الأهمية للخريجين وهما التعلم المستمر والتدريب المستمر مشددا على اهميتهما فى ظل مستحدثات هذا العصر الرقمى

وأضاف نقيب مهندسي الإسكندرية، أن الأكاديمية العربية صرح علمى كبير لديها مكانة مرموقة بالوطن العربي مقدما شكره للطلاب وتقديره للمشروعات التى قدموها خلال معرض المجلس الاستشاري وواصفا اياها بأنها ترتبط بأرض الواقع الفعلى فى بعض ميادين بمحافظة الإسكندرية والذين قاموا بدراستها من الناحية المعمارية بالإضافة إلى بعض المشروعات الأخرى التى ارتبطت بتقنيات حديثة.

وأبدى الدكتور حسام مغازى وزير الري والموارد المائية الأسبق ورئيس قسم الرى والهيدروليكا كلية الهندسة جامعة الإسكندرية سعادته بدعوته للمشاركة فى فعاليات المجلس الاستشاري لكلية الهندسة .

وأضاف وزير الرى الأسبق انه سعيد بالمشروعات المقدمة من طلاب الأكاديمية داخل المعرض المصاحب للمجلس مؤكدا أن تلك المشروعات تعطى امل كبير فى المستقبل مقدما تقديره للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تلك المشروعات .

من جانبه رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية في كلمته بالحضور ، معرباً عن سعادته بإنطلاق المجلس الإستشاري للصناعة لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية فى دورته ال29 ،حيث أن إنعقاد المجلس الإستشاري يعد يوما متميزاً نستعرض خلاله ما وصلت له الأكاديمية وأيضا نناقش فيه الافكار التي ستطرح وكيفية الاستفادة منها".

واستعرض" عبد الغفار" موجزاً عن المكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بين الجامعات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا الى ان الأكاديمية بيت خبرة واستشارات فى مجال التعليم والتدريب والبحث العلمى تقدم خدماتها للطلاب والدارسين من كافة أقطار العالم العربي والأفريقي، فى كافة أفرع المعرفة والعلوم والتكنولوجيا مشيرا إلى أن الأكاديمية حصلت على العديد من الاعتمادات المحلية والدولية مثل ' الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد NAQAAE -- اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لجميع الكليات" بالإضافة إلى الأعتمادات الدولية مثل" ABET,RIBA كلية الهندسة والتكنولوجيا وقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى- FIBAA,AACSB كليات النقل الدولى واللوجستيات- AACSB كليات الادارة والتكنولوجيا- ZEVAكلية النقل البحري والتكنولوجيا وكلية المصايد والاستزراع المائي"، كما حصلت كلية الهندسة والتكنولوجيا بالمقر الرئيسى على اعتماد ال Global Foundation Certificate .OPITTO

ودورات تدريبية متخصصه oil and gas ، بالإضافة الى التعاون مع كبرى الجامعات العالمية فى مختلف التخصصات والدرجات أمزدوجة التي تمنحها الأكاديمية مع الجامعات الأجنبية ومنها: Northampton - Coventry - Autonoma Barcelona – UCLAN – Hull