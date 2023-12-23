التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والرائد في الدوري السعودي

يلتقي اتحاد جدة بنظيره الرائد مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.





تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي



في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.



في خط الدفاع: أحمد بامسعود - فابينيو - سويلم المنهالي - مدالله العليان.



في خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - إيجور كورونادو - صالح العمري.



في الهجوم: كريم بنزيما - رومارينيو.

ويتواجد الاتحاد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام النصر، فيما يقع فريق الرائد بالمركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.



موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي اليوم

وتقرر اذاعة مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية، ويعلق عليها عبد الله المحيسن، عبد الله الغامدي، عائد العصيمي.