تعليم المنشاه يشدد على مواجهة ظاهرة غياب الطلاب بالمدارس

شدد محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين، خلال متابعته للمنظومة التعليمية بمدرسة الشهيد عبد الرحمن جمال للتعليم الأساسي بنجع الدير، على تنفيذ الآليات التي تحافظ على إنضباط سير العملية التعليمية، مؤكدا على أنه لا تراخي في مواجهة ظاهرة غياب الطلاب بالمدارس من خلال تطبيق يوم رياضي، ويوم ثقافي في الأسبوع، لمحاولة جذب الطلاب للمدارس، مع الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية والتى تضم أكثرالمعلمين تميزاً، وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.





وأضاف مدير عام الإدارة أن الوزارة قررت عودة نظام أعمال السنة من جديد، ليهتم الطلاب بالحضور خوفاً من خسارة الدرجات، لافتاً أنه تم إلزام الطلاب بعمل مشروعات بحثية جماعية، لإعادة ربطهم بالمدرسة من جديد، كما تم تكليف مدارس المرحلة الثانوية بتسجيل الغياب الإلكتروني، وتطبيق لائحة الإنضباط المدرسي، مؤكداً على أنه لا تراخي في مواجهة ظاهرة غياب الطلاب والعمل على جذب الطلاب للمدرسة.





وأوضح محمد أبو الفضل، أن الإنضباط المدرسي يعتبر الأساس الذي يحدد تفوق الطالب وتكوين شخصيته المستقبلية، ولهذا يعد تأكيد القوانين والانضباط في المدرسة أمراً حيوياً، كما أن التركيز على تفعيل الدور الإجتماعي للمدرسة، وتحفيز الطلاب بشكل إيجابي من خلال برامج تحفيز وتقدير، وذلك يساهم في تعزيز الإنضباط المدرسي والذي يعد حجر الأساس الذي يرتكز عليه بناء شخصية الطالب المستقبلية، مشيراً إلى أن تحقيق التفوق لا يعتمد فقط على الأداء الأكاديمي، بل يتضمن أيضاً تطوير قيم وأخلاقيات الإنضباط والمسؤولية.





وشدد نقيب المعلمين على أن تعليم المنشاه يتخذ دائماً إجراءات إيجابية لتحسين البيئة المدرسية وجعلها مكاناً يشجع على التفاعل الإيجابي والحضور الدائم من خلال توفير مرافق مدرسية جاذبة وتحفيز المعلمين على استخدام أساليب تدريس مبتكرة تجعل الدراسة مثيرة وملهمة وتفعيل الأنشطة التربوية الرياضية منها والثقافية لجعل المدرسة مكاناً مثيراً وجاذباً للطلاب.