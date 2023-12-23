الأرصاد تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استمرارًا لانخفاض قيم الحرارة في معظم المحافظات، وتعتبر درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، حيث نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

انخفاص قيم الحرارة:

أضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هذه الكتل ستكون منخفضة في قيم الحرارة، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيعمل على وجود السُحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي سيؤدي ذلك إلى حجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم وتساعد على انخفاض قيم الحرارة".

نشاط للرياح:

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "اليوم سيشهد نشاطًا للرياح ما يؤدي إلى زيادة إحساسنا ببرودة الطقس وانخفاض قيم الحرارة، وبالتالي، فإن الطقس في فترة النهار سيكون شتويًا لطيفًا تمامًا على أغلب المحافظات الشمالية وأجواء معتدلة على جنوبي الصعيد وسيناء".

