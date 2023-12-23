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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مبادرة «بـلغـني» فى قنا تستقبل الشكاوي من المغالاة بتعريفة الأجرة

موقف سيارات أجرة
موقف سيارات أجرة ــ أرشيفية

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، أنه سيتم بالتنسيق مع الرقابة الادارية استقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم التزام سائقى الاجرة والسرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة "بلغنى". 

 

وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم

 

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل : الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorateأو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام096332954209633284720963337291والخط الساخن 15541

 

وأضاف المحافظ،  أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول واحالتها علي الفور للجهات المختصة ، بالإضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم .

 

وأطلقت محافظة قنا مبادرة " بلغني " بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، فى شهر سبتمبر الماضي، بهدف تلقي شكاوي المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقري المحافظة. 

 

 وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

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