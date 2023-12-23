إصابة عامل زراعي بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات سابقة على الجيرة نتج عنها إصابة عامل زراعي بطلق ناري بالرقبة من الخلف وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "علي . ا . ع . ح" 32 سنة عامل زراعي مصاباً بطلق ناري سطحي بالرقبة من الخلف وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ونجل عمومته "أحمد . ع . ب" 51 سنة عامل زراعي .

وطرف ثان "فاروق . ع . م . ع" 30 سنة عامل ونجل عمه "عبد العزيز . ح . م . ع" 42 سنة عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [بندقية آلية] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر وقيام الثاني من الطرف الثاني – بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات سابقة على الجيرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .