التخلص من حساسية الأسنان بعد الحشو

تُستخدم مجموعة متنوعة من المواد في حشو الأسنان، اعتمادًا على موقع السن وحجم التسوس أو الكسر، وبشكل عام، تُصنف مواد حشو الأسنان في افضل مركز اسنان في مصر إلى نوعين رئيسيين، وهما الحشوات الدائمة والحشوات المؤقتة، ومن خلال تلك المقالة سنتعرف على أنواع حشوات الأسنان الدائمة، وأسباب حساسية الأسنان بعد الحشو، وغيرها من المعلومات الهامة، فتابعوا معنا القراءة حتى نهاية المقالة.

أنواع حشوات الأسنان

توجد عدة أنواع من حشوات الأسنان، وتختلف هذه الحشوات حسب المواد المستخدمة في تركيبها واستخداماتها، وعامة تنقسم أنواع حشوات الأسنان إلى نوعين وهما:

حشوات دائمة : تُستخدم هذه الحشوات لإصلاح الأسنان بشكل دائم.

حشوات مؤقتة: تُستخدم هذه الحشوات لفترة قصيرة من الزمن، مثل أثناء انتظار صنع حشو دائم.

أنواع حشوات الأسنان الدائمة

هناك عدة أنواع من حشوات الأسنان الدائمة التي تستخدم في علاجات الأسنان، وتختلف هذه الأنواع في المواد المستخدمة وخصائصها، وإليك بعض الأنواع الشائعة لحشوات الأسنان الدائمة:

حشوات الفضة (الأملغم)

تُعد حشوات الفضة من أكثر الحشوات شيوعًا، وهي مصنوعة من مزيج من الفضة والقصدير والزنك، وتتميز هذه الحشوات بقوتها ومتانتها، ولكنها قد تكون داكنة اللون وليست جذابة من الناحية الجمالية.

حشوات البورسلين

تُصنع الحشو السيراميكي من مادة خزفية صلبة، وهي تشبه لون الأسنان الطبيعي، وتتميز هذه الحشوات بجمالها وقدرتها على تحمل الضغط، ولكنها قد تكون أكثر تكلفة من حشوات الفضة وهي تساهم في تجميل الاسنان.

الحشوات المركبة

تُصنع حشوات المركبة من مزيج من الراتنج والمواد الأخرى، وهي تشبه لون الأسنان الطبيعي، وتتميز هذه الحشوات بجمالها وقدرتها على تحمل الضغط، كما أنها يمكن أن تُستخدم لإصلاح الأسنان الأمامية والخلفية.

حشوات الأسنان الزجاجية

تحتوي على مزيج من الزجاج والبوليمرات وتستخدم في الحشوات الصغيرة وفي حالات الحاجة للترميمات المؤقتة.

حشوات الأسنان المعدنية

تتكون من مواد معدنية مثل الذهب، وتُستخدم أحيانًا في حالات خاصة نظرًا لقوتها ومتانتها العالية وقدرتها على التحمل الطويل الأمد.

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اختيار مادة الحشو

يعتمد اختيار مادة الحشو على عدة عوامل، منها:

موقع السن الأسنان في مناطق مختلفة من الفم تتعرض لضغوط ووظائف مختلفة، حيث أن الأسنان في الجزء الخلفي من الفم تتعرض لقوى العض والضغط أثناء المضغ، وبالتالي قد يتم تفضيل حشوات أكثر متانة مثل حشوات الأملغم، أما الأسنان الأمامية فقد تحتاج إلى حشوات تتميز بقدرتها على مطابقة لون الأسنان وتقديم مظهر طبيعي مثل حشوات البورسلين.

التكلفة : بعض أنواع الحشوات تكون أكثر تكلفة من غيرها، ويجب مراعاة الميزانية الشخصية عند اختيار مادة الحشو، والتحدث إلى طبيب الأسنان للحصول على الخيار الذي يتناسب مع الاحتياجات المالية.

احتياجات السن: قد يتطلب حالة السن مادة معينة بناءً على الحجم المتبقي من السن ونوع العلاج السابق الذي أجري عليه.

أسباب حساسية الأسنان بعد الحشو

هناك عدة أسباب محتملة لحساسية الأسنان بعد الحشو، ومنها:

التهيج الزائد للأسنان: قد يحدث التهيج نتيجة للتدخل في بنية الأسنان خلال عملية وضع الحشو، وهذا التهيج يمكن أن يسبب حساسية مؤقتة في الأسنان، وعادة ما تزول هذه الحالة مع مرور الوقت. التهيج اللثة: قد يحدث تهيج للثة نتيجة لعملية وضع الحشو؛ مما يؤدي إلى الشعور بالحساسية عند التعرض للبارد والساخن والضغط. التهاب العصب السني: في بعض الحالات، قد يحدث التهيج أو التورم في العصب السني نتيجة لإجراء الحشو؛ مما يؤدي إلى الحساسية. تأثيرات جانبية للمواد المستخدمة في الحشو: في حالات نادرة، قد يحدث تفاعل أو حساسية لبعض المواد المستخدمة في الحشوات السنية. التهاب اللثة: يمكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى تهيج النهايات العصبية في الأسنان، إذا كان لديك التهاب اللثة، فقد تشعر بألم أو حساسية في الأسنان التي تم حشوها.

طرق التخلص من حساسية الأسنان بعد الحشو

هناك عدة طرق للتخلص من حساسية الأسنان بعد الحشو، منها:

استخدام معجون أسنان خاص: هناك أنواع من معجون الأسنان مصممة خصيصًا لتقليل حساسية الأسنان، وتحتوي هذه المعاجين على مواد يمكن أن تساعد في تقليل حساسية الأسنان.

استخدام غسول الفم: هناك أيضًا أنواع من غسول الفم مصممة لتقليل حساسية الأسنان، وتحتوي هذه المنتجات على مواد يمكن أن تساعد في تقليل التهاب اللثة.

تلقي العلاج من طبيب الأسنان: في بعض الحالات، قد يحتاج طبيب الأسنان إلى إجراء تعديلات على الحشو لتقليل حساسية الأسنان، ويمكن أن يشمل ذلك إعادة تشكيل الحشو أو إضافة مادة عازلة بين الحشو والأسنان.

نصائح لتقليل حساسية الأسنان بعد الحشو

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل حساسية الأسنان بعد الحشو:

تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة، حيث يمكن أن تؤدي الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة إلى تهيج النهايات العصبية الحساسة في الأسنان.

تجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية، حيث يمكن أن تؤدي الأطعمة والمشروبات الحمضية إلى تآكل مينا الأسنان؛ مما قد يزيد من حساسية الأسنان.

تجنب التدخين، حيث يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم حساسية الأسنان.

في الختام إذا كنت تعاني من حساسية شديدة في الأسنان بعد الحشو، أو إذا استمرت الحساسية لأكثر من أسبوعين، فيجب عليك زيارة طبيب الأسنان، ويمكن لطبيب الأسنان فحص الحشو وتحديد ما إذا كان هناك أي مشاكل تتطلب العلاج.