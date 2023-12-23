عشريني يتخلص من حياته في سوهاج لمروره بحالة نفسية سيئة

تخلص عامل في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج من حياته بشنق نفسه داخل منزله لمروره بحالة نفسية سيئة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بتخلص شخص من حياته بمنزلة دائرة القسم.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "مصطفى . ص . ص . ا" 20 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وأنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد به ثمة إصابات أخرى كما تبين تواجد كافة متعلقاته الشخصية وتم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي .



بسؤال زوجته "سحر . ش . ا . خ" 23 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أفادت أنها حال عودتها أكتشفت الواقعة وقامت بالإبلاغ وعللت قيام زوجها بالإنتحار بشنق نفسه وذلك بسبب مروره بحالة نفسيه سيئة ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفت الشبهه الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .