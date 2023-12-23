تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال اليوم.. محمد صلاح يقود مثلث الهجوم

أستقر المدرب الألماني يورج كلوب المدير الفني لفريق ليفربول علي التشكيل الأقرب الذي سيخوض به اللقاء المنتظر مساء اليوم السبت، وذيك حين يصطدم مع أرسنال علي ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويدخل ليفربول مواجهة اللية أمام آرسنال، بعدما فشلفى تحقيق الفوز بالمواجهة الاخيرة بالموسم الماضي،التى شهدت الهزيمة 2-3، في المباراة الاولى قبل أن يتعادلا 2-2 في المباراة الثانية بملعب أنفيلد.

وعلى الجانب الأخر،لعب محمد صلاح الدولى المصري المحترف بصفوف ليفربول 23 مباراة بجميع البطولات بالموسم، سجل 14 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة، ويدخل مواجهة اليوم أمام آرسنال في وصافة هدافي البريميرلج برصيد 11 هدفا، بفارق 3 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.