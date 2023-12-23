تعرف على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية

عرضت قناة “إكسترا نيوز” تقريرا عن ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية"، وجاء في التقرير أن مصر حريصة على التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية ، وان مصر استضافت قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية.

وتابع التقرير: الاجتماعات أكدت على ضرورة تبنى حل الدولتين والدولة المصرية حرصت على دعم كل جهود التهدئة، وسلط التقرير الضوء على ان الرئيس السيسي أكد مواصلة مصر مساعيها لإقامة دولة فلسطينية ، كما اكد على سعى مصر لتسوية عادلة لللقضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

أكد التقرير ان مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وأكدت ان الفلسطينيين يخوضون معركة دفاعا عن مقدساتهم، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، لليوم الـ78، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.



عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي

ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة، التي أوضحت في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.



حسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.