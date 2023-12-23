إرتفاع طفيف بـ أسعار اللحوم في أسواق البحيرة

شهدت أسواق قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت الموافق 23 من شهر ديسمبر2023م، إستمرار إرتفاع الأسعار بقيمة تتراوح مابين 10 إلي 20 جنيها للكيلو الواحد.

حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 300جنيها إلي 350جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220 إلي 250 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 260إلي 280 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 200إلي 230جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 180إلي200جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 165إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي إرتفاع أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.