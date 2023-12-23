أسعار الأسماك بأسوق البحيرة اليوم 23 ديسمبر

ما زال ستقرار اسعار الاسمالك في الاسواق المحلية بمحافظة البحيرة تحت السيطرة، نظرا لان المحافظة تعد من المناطق الساحلية، كما انها شهدت إستقرارا نسبي، حيث تراوحت أسعار البوري بين مابين 100إلي 120جنيها حسب الحجم، وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80 إلي 90 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلي 70 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40 إلي 55 جنيها للكيلو .

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250 إلي 300 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200 إلي 220 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55 إلي 70 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 190إلي 220 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 60 إلي 70 جنيها للكيلو .