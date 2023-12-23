تفاصيل التخلص من طالب لسرقته في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة حبس المتهمين بقتل طالب لسرقة توك توك يعمل عليه في منشأة القناطر، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طالب، مقيم بدائرة قسم إمبابة) وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وبسؤال نجل عم المتوفى (طالب، مقيم بذات العنوان) قرر أنه حال قيامه بالعمل بمركبة "التوك توك" ملك والده وبرفقته (المتوفى) استوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف وعقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين (سكين - قطعة حديدية - زجاجة مياه بداخلها شطة) وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقاما بالاستيلاء على مركبة (التوك توك - هاتفه المحمول – مبلغ مالي) ولاذا بالهرب.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمان فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه")،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي "وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.