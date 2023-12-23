ليفربول يبحث عن فك عقدة آرسنال في الدوري الإنجليزي الليلة

تتجه أنظار متابعي الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم، إلى ملعب " أنفيلد " لمشاهدة المواجهة المرتقبة التي تجمع ليفربول وآرسنال في الجولة الـ 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

يلعب فريق أرسنال مباراة اليوم، محتلا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

ويسعى آرسنال للحفاظ على صدارة الترتيب بالبريميرليج والحفاظ على القمة بعد الفوز الاخير على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، وتعثر ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة الماضية.

ويدخل ليفربول مواجهة اللية أمام آرسنال، بعدما فشلفى تحقيق الفوز بالمواجهة الاخيرة بالموسم الماضي،التى شهدت الهزيمة 2-3، في المباراة الاولى قبل أن يتعادلا 2-2 في المباراة الثانية بملعب أنفيلد.

وعلى الجانب الأخر،لعب محمد صلاح الدولى المصري المحترف بصفوف ليفربول 23 مباراة بجميع البطولات بالموسم، سجل 14 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة، ويدخل مواجهة اليوم أمام آرسنال في وصافة هدافي البريميرلج برصيد 11 هدفا، بفارق 3 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.