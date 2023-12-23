طرق الوقاية من سرطان القولون بعد تحذيرات الصحة

سرطان القولون.. يعد من سرطان القولون أحد أنواع السرطان الذي ينشأ من البطانة الداخليى للامعاء الغليظة" القولون" ويحدث عادة مع الاصابة بسرطان المستقيم.

كما يحدث سرطان القولون نتيجة لتحول خلايا القولون إلى خلايا سرطانية سريعة النمو والانقسام والتي لا تموت، مما يتسبب في تراكم هذه الخلايا لتكون ورم سرطاني خبيث في القولون.

ويصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادة في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل تتكون داخل القولون. ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.

ويعد سرطان القولون ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، كما أنه يحدث بنسبة أعلى قليلًا عند الرجال مقارنة بالنساء.

وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من سرطان القولون موضحة بضرورة الكشف المبكر على سرطان القولون إذا كان هناك تاريخ مرضي للاصابة بسرطان القولون والمستقبم، الاصابة بأمراض حميدة بالقولون، تاريخ عائلي للاصابة بسرطان القولون، تاريخ عائلي لداء الامعاء الالتهابي.

أعراضه

نقص الوزن دون تعمد

الضعف أو التعب.

نزيف المستقيم

زيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك

انزعاج مستمر في البطن كالألم

طرق الوقاية

الحفاظ على وزن صحي

الاقلاع عن التدخين

تناول الخضراوات والفاكهة

فحص سرطان القولون

ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع