اعنلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية .



حجز تذاكر السكة الحديد من منافذ فوري

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وإستقلال القطار .



واكدت الهيئة على إتاحة الحجز لكافة قطارات الدرجة الثالثة ( ذات التهوية والثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4قطارات VIP بالوجه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية .



وشددت الهيئة على ضرورة وجود تذكرة مع الراكب قبل استقلاله القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة ، وفى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة .

