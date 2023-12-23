وزير الري يتابع موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس فى ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس.

وذلك خلال إجتماع لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى ، وذلك بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي ، مؤكدا على ضمان استيفاء الإحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة وتوفير إحتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس

وخلال الاجتماع .. تم استعراض آخر ما تم التوصل إليه فى تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة ، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

كما اشار لضرورة تعظيم الإستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى لأغراض الزراعة .

كما أكد علي أهمية حث المزارعين علي التحول لإستخدام أنظمة الري الحديث ، وحث المصانع علي إتباع الأساليب العلمية في إستخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد إستهلاك المياه .