السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة وست هام في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد مباراة هامة أمام نظيره وست هام في مواجهة قوية التى تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبى بالدوري الإنجليزي، ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

txt

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد

txt

أستون فيلا يقلب الطاولة على برينتفورد ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي 

في حراسة المرمى: أندريا أونانا.

في خط الدفاع: لوك شاو- رافائيل فاران- إيفانز- دالوت.

في خط الوسط: ميكتوميناي- سفيان أمرابط- برونو فرنانديز.

في الهجوم: جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي على استاد لندن الأولمبي، في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة،  الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ووست هام، بالدور يالإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تحمل حقوق بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

الجريدة الورقية