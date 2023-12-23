مستشار الرئيس الفلسطيني: الحديث عن وجود خلاف بين أمريكا وإسرائيل غير منطقي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أمريكا تستطيع أن تأمر إسرائيل بوقف العدوان، وهذا أمر الجميع يعلمه، والحديث عن وجود خلاف بين الطرفين هو حديث غير منطقي، لافتا إلى أن هناك ما يشبه الإجماع في إسرائيل على مواصلة العدوان.

ربما الإدارة الأمريكية غير منسجمة مع نتنياهو كشخص



أضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية عبر قناة "تن"، إنه يجب ألا يصدق أحد أن هناك خلافا حقيقيا بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وربما الإدارة الأمريكية غير منسجمة مع نتنياهو كشخص، وهذا أمر مستبعد بعض الشيء، ولكن الأساس أن برنامج كلا الدولتين واحد، والذي يعطي الأوامر داخل قطاع غزة هو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن ما يدور في الإعلام الإسرائيلي ومواقع التواصل الاجتماعي الجميع يتحدث عن مواصلة العدوان بل بعض الأصوات التي سمعها يقول إنه لا يستطيع أن ينام إلا وهو يرى مشاهد المنازل الفلسطينية والأبراج مدمرة، والأصوات التي تنادي بعكس العدوان قليلة وضعيفة، حتى المعارضة الإسرائيلية منها من انضم لنتنياهو لإدارة العدوان مما يعني أن الأغلبية مع العدوان واستمراره داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أنه يجب ألا ينخدع العالم ببعض المعلومات التي يتم الترويج لها مثل خسائر الجيش الإسرائيلي في الحرب، إذ أن تلك الخسائر لا يمكن مقارنتها بخسائر الشعب الفلسطيني التي تخطت 100 ألف شخص ما بين شهيد وجريح.

استشهد ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في القطاع إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدًا و53 ألفا و320 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.