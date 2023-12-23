قيادي بحركة فتح: عشرات الأطفال ماتوا من الجوع في غزة (فيديو)

كشف الدكتور ماهر صافي، قيادي بحركة فتح، إن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والوضع أصبح صعب جدا، "الأهالي يشربون من مياه البحر والصرف الصحي وهو أمر ينذر بكوارث صحية كثيرة وغير مسبوقة".

90% من سكان غزة لا يستطيعون توفير قوت يومهم



وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة أن قطاع غزة يشهد أزمة كبيرة فعشرات الأطفال من الفلسطينيين ماتوا من الجوع، فضلا عن أن 90% من سكان غزة لا يستطيعون توفير قوت يومهم، ويوجد أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض ولا يستطيع أحد انتشالهم، والحالة أصبحت صعبة للغاية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ بداية الحرب، فضلا عن إصابة أكثر من 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية في غزة.

واستشهد ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في القطاع إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدًا و53 ألفا و320 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.