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عقوبات تجاوز نسب الغياب للطلاب في المدارس
السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

عقوبات تجاوز نسب الغياب للطلاب في المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقوبات تجاوز نسب الغياب للطلاب في المدارس  للعام الدراسي 2023-2024. 

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب في المدارس. 

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب. 

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس، وتقليل نسب الغياب عن المدارس خلال فترة الدراسة. 

وشدد وزير التربية والتعليم على إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأهمية جذب الطلاب إلى المدارس من خلال إتاحة المواد التعليمية والدراسية المتعددة. 

وأضاف وزير التربية والتعليم ضرورة إخطار الطلاب بإمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كل الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية فضلا عن البرامج التعليمية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤. 

ونبه وزير التربية والتعليم بتعريف الطلاب بإمكانية تحميل البرامج التعليمية والمواد التدريبية مجانًا، للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى اهمية مجموعات الدعم المدرسية باعتبارها إحدى الآليات التى اتخذتها الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. 

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على متابعة مدى فاعليتها واستمرارها فى المدارس، موجها بتسخير جميع الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال مجموعات الدعم المدرسي.

عقوبات تجاوز نسب الغياب 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل طلاب المدارس الذين تجاوزوا الحد الأقصى لأيام الغياب المقررة. 

ويأتي قرار فصل الطالب يأتي بعد إنذاره أكثر من مرة بسبب الغياب المتكرر دون عذر، والانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذر قانوني.

وقررت بعض المدارس الثانوية فصل الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب دون عذر، وفق لائحة الانضباط المدرسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم. 

وأشارت المدارس الثانوية إلى أنّ قرار الفصل جاء بعد توجيه إنذارات للطلاب بعدم الانقطاع عن الدراسة بشكل متواصل.

 

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