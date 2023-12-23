دخول ظاهرة النينو.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للشتاء الأشد برودة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك بعض الأقاويل المتداولة عن تعرض مصر لشتاء هو الأبرد خلال الفترة الحالية، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية تنفي هذا الأمر بشكل كامل، لافتة إلى أنه على الرغم من تأثر مصر بظاهرة النينو هذا العام ألا أن الشتاء لم يكون هو الأبرد.

مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح مثير للأتربة وهو ما يزيد بالشعور بالبرودة، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح غدا أيضا وكان مثير للأتربة فضلا عن أن ظهور الأتربة في هذا التوقيت من العام أمر غريب نتيجة التغيرات المناخية والظواهر المختلفة التي نتجت عنها.

وتابعت أن ظاهرة النينو هي ظاهرة حينما تحدث تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي كله، وهذا كان واضح في فصل الصيف، ودرجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل كبير في الدول الأوروبية والشرق الأوسط وسجلت أرقام غير مسبوقة، وتؤدي إلى شتاء شديد البرودة.

واستكملت، أن المنظمات الدولية حينما تتحدث أن ظاهرة النينو ستؤدي إلى وجود شتاء هو الأبرد في آخر 10 سنوات ألا أن هذا تتحدث عن متوسط درجات العالم، ولا تشهد كل الدول شتاء بارد، ومصر تشهد درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس موضحة أن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء حيث يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد الذي يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أن هناك ظاهرة مؤثرة خلال ساعات النهار وهي نشاط الرياح المثيرة للأتربة وللرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذي يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، فضلًا عن أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وذكرت، الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 22

بنها الصغرى 14 والعظمى 22

كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

المنصورة الصغرى 14 والعظمى 21

طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26