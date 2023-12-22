باستثمار 100 مليون دولار.. غوريلا للتكنولوجيا تؤسس شركة توزيع في مصر

تفخر شركة Gorilla Technology Group Inc. (“Gorilla”) (NASDAQ: GRRR)، المزود العالمي للذكاء الاصطناعي الذكي وتقنيات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني، بالإعلان عن تأسيس شركة التوزيع الجديدة Gorilla Distribution Partners في مصر، مما يمثل إنجازًا مهمًا في استراتيجية التوسع العالمية للشركة.

ويأتي قرار بدء العمليات في مصر كجزء من التزام جوريلا بتلبية الطلب المتزايد على حلول أجهزة وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع. سيكون لشركة Gorilla Distribution Partners موقع استراتيجي في القاهرة، مما يمكن شركة Gorilla من تعزيز رضا العملاء بشكل عام من خلال تبسيط سلسلة التوريد، وإدارة الخدمات اللوجستية بكفاءة، وضمان التسليم في الوقت المناسب.

وقال توفيق قرشي، العضو المنتدب لشركة Gorilla Distribution Partners: "يسعدنا إنشاء شركة التوزيع الخاصة بنا في مصر". "تمثل مصر فرصة مثيرة لشركة جوريلا لتعزيز وجودها وتقديم خدمة أفضل لعملائها في المنطقة. ويعكس هذا التوسع التزامنا بتوفير منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتميزة لعملائنا في مصر والشرق الأوسط، مما يؤكد ثقتنا في إمكانات النمو في المنطقة.

وعلق جاي تشاندان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Gorilla Technology Group، قائلًا: "إننا نشهد أوقاتًا مثيرة في المستقبل، حيث يشهد مشهد توزيع تكنولوجيا المعلومات تحولًا تحويليًا، من المركز الأوسط لنموذج ذي مستويين إلى الدور المركزي في نموذج النظام البيئي. نحن ملتزمون بقيادة النظام البيئي لتوزيع التكنولوجيا في المنطقة من خلال تبني وفهم التغييرات الديناميكية التي تحدث. يؤدي إنشاء Gorilla Distribution Partners محليًا إلى توسيع قدراتنا لنكون في طليعة تعزيز نمو التكنولوجيا التحويلية واغتنام الفرص الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. إن التكيف هو مفتاح الازدهار في هذه البيئة الديناميكية."

وتابع تشاندان: «من خلال الشروع في توسع طموح في مصر، فإننا نلتزم باستثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة. وتتجاوز هذه المبادرة مجرد نمو الأعمال. والأهم من ذلك، أن الأمر يتعلق بتعزيز نظام بيئي مزدهر. وتشمل استراتيجيتنا خلق فرص عمل جديدة، وتطوير المواهب المحلية من خلال برامج رفع المهارات وبذل جهد مخلص لتعزيز القدرة التنافسية لمصر كوجهة استثمارية رئيسية. هدفنا ليس فقط المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي والوطني، ولكن أيضًا إنشاء فرص اقتصادية مستدامة للقوى العاملة المصرية. نحن ثابتون في التزامنا بإقامة شراكات قوية مع الشركات المحلية وأصحاب المصلحة، والبقاء مخلصين لروحنا المتمثلة في النمو المستدام والمتبادل المنفعة.