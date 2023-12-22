200 دولار سعر سهم Apple.. هل حان وقت الشراء؟

حقق سهم Apple ارتفاعًا غير محتمل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2023. واقتربت أسهم عملاق التكنولوجيا من 200 دولار بحلول منتصف ديسمبر، وهو ما يُترجم إلى ارتفاع يزيد عن 50% على مدار العام.

وجاء هذا الارتفاع على الرغم من أن شركة آبل سجلت انخفاضًا في المبيعات للسنة المالية التي انتهت في أواخر سبتمبر. وعلى النقيض من نظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft (MSFT 0.28%)، تحقق شركة Apple أرباحًا سنوية أقل في الوقت الحالي أيضًا. فلماذا تبدو وول ستريت متفائلة للغاية بشأن توجه هذا السهم إلى عام 2024؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.

آبل تعود إلى النمو

كشفت الشركة في أوائل نوفمبر أن إيرادات شركة Apple انخفضت بنسبة 3٪ في السنة المالية 2023. ويتناقض هذا الانخفاض مع Microsoft وMeta Platforms، اللتين تعملان على زيادة المبيعات بمعدل جيد.

ومع ذلك، هناك بعض العوامل الكبيرة التي ترسم صورة أكثر تشجيعا مما قد يوحي به هذا الاتجاه الرئيسي. تحقق شركة Apple أرقامًا قياسية حيثما كان ذلك مهمًا، بما في ذلك في أعمال iPhone الأساسية وفي حجم مجموعتها العالمية من مالكي الأجهزة التقنية.

وينمو قطاع الخدمات بمعدل قوي قدره 9% أيضًا، ليرتفع إلى 85 مليار دولار في عام 2023 من 78 مليار دولار في العام الماضي. وأخيرًا، فإن مجموعة منتجات الأجهزة المعروضة للبيع خلال موسم العطلات تضع الشركة على المسار الصحيح لتحقيق انتعاش في المستقبل. ويرى معظم المحترفين في وول ستريت أن مبيعات أبل ترتفع بنحو 4% في هذه السنة المالية.

آبل مربحة للغاية

تتمتع شركة Apple بأقوى الأسس المالية لأي شركة في السوق. لقد ولدت 110 مليار دولار من التدفق النقدي التشغيلي في الأشهر الـ 12 الماضية، وهو ما يُترجم إلى ما يقرب من 30٪ من الإيرادات. وظل صافي الأرباح ثابتًا عند حوالي 100 مليار دولار في تلك الفترة أيضًا، على الرغم من ضعف المبيعات وزيادة الإنفاق على مبادرات النمو مثل البحث والتطوير.

يمكنك العثور على شركات أكثر ربحية في أجزاء أخرى من صناعة التكنولوجيا، بالتأكيد. يعد هامش الربح التشغيلي لشركة Apple بنسبة 30% متواضعًا مقارنة بمعدل يزيد عن 40% الناتج عن كل من Nvidia وMicrosoft.

يعتمد جزء كبير من الفرضية الصعودية لأسهم شركة Apple على احتمال ارتفاع هوامش الربح خلال السنوات العديدة القادمة. هناك فرصة جيدة لحدوث ذلك مع إطلاق منتجات جديدة لقاعدة عملائها الأكبر حجمًا ومع ميل الأعمال أكثر نحو مبيعات الخدمات.

العوائد النقدية والقيمة

هناك عاملان أخيران يجعلان سهم التكنولوجيا هذا يبدو جذابًا على الرغم من سعره الذي يقارب 200 دولار. الأول هو العائدات النقدية، التي بلغت 25 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها. تدفع شركة Apple أرباحًا متواضعة ومتنامية بشكل مطرد، لكن الإدارة تجمع أيضًا هذا التدفق النقدي مع الإنفاق القوي على إعادة شراء الأسهم. يعد هذا عاملاً رئيسياً وراء زيادة أرباح شركة Apple بنسبة 13٪ في أرباح السهم في الربع الأخير.

ثم هناك تقييم شركة أبل، والذي يظل معقولا. بالتأكيد، سيتعين عليك دفع أكثر من 6 أضعاف المبيعات التي كان المستثمرون يدفعونها في أوائل عام 2023 مقابل السهم. لكن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Apple البالغة 8 اليوم لا تزال تبدو معقولة مقارنة بعمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Microsoft.

من ناحية أخرى، من المحتمل أن تكون قد تعرضت بالفعل لأسهم شركة Apple إذا كنت تمتلك أشياء مثل إجمالي أموال سوق الأسهم. باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المولدة للربح على مؤشر S&P 500، تبرز شركة Apple بشكل بارز في معظم صناديق المؤشرات الكبيرة. يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم خطر التعرض المفرط عند التفكير في أسهم Apple اليوم. لكن لديها مجالًا لتوسيع زخمها الإيجابي حتى عام 2024 حتى من مستوى الأسعار المرتفع هذا.