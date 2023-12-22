لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات توك توك، اصطدام به أثناء مروره الطريق العام بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي صرحت بالدفن.

توك توك ينهي حياة مُسن بسوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود إشارة من المستشفى المركزي بمدينة طما شمال سوهاج، تفيد بوصول المدعو (ا. ع) 63 عامًا، عامل، جثة هامدة، ادعاء حادث سير على الطريق العام.

تبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير المذكور بالطريق العام، وحال عبوره الشارع اصطدم به توك توك يقوده شاب في العقد الثاني من العمر، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على التوك توك المتسبب في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

أسماء ضحايا ..حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالمنيا

كما تعرض 4 أشخاص للاصابة ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، وأخرى ملاكي، أعلي نفق قرية بني حسن، بالطريق الصحراوي الشرقي امام مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، بسبب السرعة الزائدة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل وسائق، وهم «م،.- 32 سنة»، عامل، و«س، ا،- 28 سنة»، ربة منزل، و«ا، م،.- 6 سنوات»، و«م، ض،.- 30سنة»، يقمون جميعا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

مصرع وإصابة 7 مواطنين في حادث سير بالبحيرة

كما لقى 5 مواطنين مصرعهم، بينما أصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم على الطريق الساحلى، أمام مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات المبدئية، أنه أثناء سير سيارة أجرة على الطريق الساحلى، وأمام مركز ادكو، اصطدمت بسيارة نقل.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث قد أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، ونقلت 3 جثث والمصابين إلى مستشفى ادكو، وجثتان إلى مشرحة مستشفى رشيد.