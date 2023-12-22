ناقد رياضي: فوز الأهلي ببرونزية مونديال العالم إنجاز مشرف (فيديو)

قال الناقد الرياضي محمد جمال، إن الأهلي له بصمة دائمة في كأس العالم للأندية، ودائما شعبية البطولة تزيد؛ بمشاركة النادي الأهلي، ودائما يكون له بصمة في البطولة، ونجاحات كبيرة للغاية.

وأضاف "جمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى" مساء اليوم الجمعة، أن فوز الأهلي على أوراوا الياباني، ليس سهلا على الإطلاق، خاصة أنه بطل آسيا، وكل الفرق التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية هي أبطال قارتها، وتحقيق الأهلي البرونزية؛ هو نجاح كبير، خاصة أنها آخر بطولة بالنظام القديم، قبل أن تتحول إلى كأس عالم مصغر بمشاركة 32 فريقا.

جماهير الأهلي كانت ترغب في أكثر من البرونزية

وأشار إلى أن رغبة جماهير الأهلي كانت ترغب في أكثر من البرونزية، وهذا أمر عظيم بالنسبة للنادي الأهلي، أن تزيد طموح جماهيره بشكل كبير، لافتا إلى أنهم كانوا يرغبون في الفوز على فلومينينسي؛ من أجل الوصول لنهائي البطولة للمرة الأولى، ولكن ختام الأهلي بالبرونزية للمرة الرابعة في تاريخ الأهلي إنجاز كبير.

ولفت إلى أن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، ستكون أصعب على النادي الأهلي، في ضوء مشاركة عدد أكبر من الفرق، ولكن النادي الأهلي سيبذل جهودًا كبيرة في البطولات المقبلة.

وحسم الأهلي الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد فوزه على اوروا الياباني برباعية مقابل هدفين اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وفي تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، أحرز لاعبو الأهلي 31 هدفًا، أحرزها 14 لاعبًا من الأهلي وهدفين عكسيين، تصدر القائمة محمد أبو تريكة برصيد أربعة أهداف، يليه فلافيو أمادو وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم وعلي معلول برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، وعماد متعب وبيرسي تاو هدفين لكل منهما، وهدف واحد لكل من السيد حمدي ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور، وهدفين عكسيين أحرزهما فاوستو بينتو لاعب باتشوكا في مرمى فريقه، ويوشيو كويزومي لاعب أوراوا ريد دياموندز في مرمى فريقه.

جدير بالذكر أن اثنين من لاعبي الأهلي أحرزا أهدافًا في البطولة لفرق أخرى، أحرز حسين الشحات هدفًا وهو في صفوف العين الإماراتي عام 2018، وأحرز بيرسي تاو هدفًا وهو في صفوف صن داونز الجنوب إفريقي عام 2016.