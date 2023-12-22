مصرع 3 فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي3 شباب من قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا مصرعهم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق ميت زنقر طلخا .

.تلقى مدير امن الدقهلية ا خطارا من مأمور مركز طلخا بتلقيه اخطارا من يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة على طربق طلخا ميت زنقر.

وعلى الفورإنتقل ضباط مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ وبفحص البلاغ تبين أنه أثناء سيرالسيارة الميكروباص قدإختلت عجلة القيادة بيدالسائق نتيجة السرعة الزائدة والرعونة وذلك أثناء سيره بطريق طلخا ميت زنقر مما أدى إلى إنحراف السيارة وإصطدامها بسيارة نقل مما أسفر عن مصرع احمد ياسر حلمى 16سنة اسلام ناصر عمر16سنة احمد راضى الحداد16سنة فى الحال .تم نقل الجثامين إلى نستشفى طلخا العام .تحرر عن ذلك المحضراللازم وجارى العرض على النيابة العامة .