السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع 3 فى حادث تصادم بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي3 شباب  من قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا مصرعهم فى حادث تصادم  سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق ميت زنقر طلخا .

.تلقى  مدير امن الدقهلية ا خطارا من مأمور مركز طلخا  بتلقيه اخطارا من  يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة  بوقوع حادث إنقلاب سيارة على طربق طلخا ميت زنقر.

وعلى الفورإنتقل ضباط مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ  وبفحص البلاغ تبين أنه أثناء سيرالسيارة الميكروباص قدإختلت عجلة القيادة بيدالسائق نتيجة السرعة الزائدة والرعونة  وذلك أثناء سيره بطريق طلخا ميت زنقر مما أدى إلى إنحراف السيارة وإصطدامها بسيارة نقل  مما أسفر عن مصرع  احمد ياسر حلمى 16سنة  اسلام ناصر عمر16سنة  احمد راضى الحداد16سنة  فى الحال .تم نقل الجثامين إلى نستشفى طلخا العام  .تحرر عن ذلك المحضراللازم  وجارى العرض على النيابة العامة   .

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