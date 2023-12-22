السبت 23 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي: نقترب من السيطرة العملياتية الكاملة على شمال قطاع غزة

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، إن الجيش يقترب من السيطرة العملياتية الكاملة على شمال غزة في الوقت الذي يقوم فيه بتوسيع عملياته في الجزء الجنوبي من القطاع.

وأضاف هاجاري في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز اوف إسرائيل اليوم الجمعة أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها البرية في خان يونس وتستعد في الوقت نفسه لتوسيع النشاط إلى مناطق إضافية في القطاع، مع التركيز على جنوبه.

وتابع أن ذلك يأتي في الوقت الذي وصل فيه الجيش الإسرائيلي إلى المراحل النهائية من السيطرة العملياتية في شمال غزة، حيث تقاتل القوات آخر كتيبة تابعة لحماس، في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، على حد قوله.

وقال هاجاري إن الجيش لا يزال يقاتل حماس في مناطق أخرى بشمال غزة، وإن كان ذلك "بكثافة أقل".

 

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