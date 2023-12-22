هل ستجني Apple تريليون دولار في عام 2024

أضافت شركة Apple ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية هذا العام. سيكون تحقيق مثل هذه المكاسب في عام 2024 أكثر صعوبة.

وبينما تتطلع إلى إيقاف أربعة أرباع متتالية من انخفاض الإيرادات، تواجه الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم حالة من عدم اليقين في الصين، حيث تتخذ الوكالات الحكومية إجراءات صارمة ضد الأجهزة الأجنبية الصنع. تشتد المنافسة من شركة هواوي تكنولوجيز، في حين تواجه أعمال الساعات الذكية التابعة لشركة أبل حظرًا أمريكيًا محتملاً قبل أيام من عيد الميلاد.

إن ارتفاع السهم بنسبة 50٪ هذا العام - مدفوعًا بمراهنات المستثمرين على أن صانع iPhone سيستمر في تحقيق أرباح كبيرة بغض النظر عن صحة الاقتصاد - قد تركه أيضًا في منطقة باهظة الثمن. ويبلغ سعره 29 ضعف الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل، أي ما يقرب من ضعف متوسط تقييمه على مدى 10 سنوات.

قال إريك كلارك، مدير المحفظة في شركة Accuvest Global Advisors، الذي قلص مركزه في شركة Apple وبعض أسهم التكنولوجيا الكبرى الأخرى: "الخطر الأكبر بالنسبة لنموذج أعمال الشركات العملاقة في الوقت الحالي هو تدوير الأموال إلى أسماء أخرى".

ويشير كلارك إلى أن مثل هذه الشركات الضخمة التي تواجه تقييمات أعلى ونموًا أبطأ ومقارنات أكثر صرامة على أساس سنوي قد تدفع المستثمرين إلى تحويل الأموال إلى "مجالات أخرى أعتقد أنها قد يكون لها اتجاه صعودي أكبر لعام 2024".

كان المتداولون متمسكين بأسهم التكنولوجيا الممتازة هذا العام مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. والآن، مع وجود إشارات تشير إلى أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها مع تراجع التضخم، يطور المستثمرون شهية للأسهم ذات المخاطر العالية مع اتساع نطاق الارتفاع.

ومع امتداد التقييمات، فمن المرجح أن يكون أي تقدم لشركة أبل مدعومًا بتسارع الأرباح. وتتوقع وول ستريت حاليًا نموًا في الإيرادات بنسبة 3.7% فقط في السنة المالية 2024 وتوسعًا في الأرباح بنسبة 7.6%، وفقًا لمتوسط تقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرج.

يساعد الانفصال بين صعود الشركة إلى قيمة سوقية تزيد عن 3 تريليون دولار وتوقعاتها الفاترة للنمو، في تفسير سبب تراجع حماس المحللين.

مع أن وول ستريت متفائلة بالإجماع تقريبًا بشأن التكنولوجيا الكبيرة، فهي أكثر حذرًا عندما يتعلق الأمر بشركة أبل. وقد اجتذب السهم 34 توصية شراء مكافئة فقط. وهذا يتضاءل مقارنة بتقييمات Amazon.com Inc. البالغة 67، وMeta Platform Inc. التي حصلت على 65 وNvidia Corp. 59 تصنيفًا صعوديًا.

ومع ذلك، ليست جميعها هبوطية. يتوقع دانييل آيفز، محلل Wedbush Securities، أن تبلغ قيمة السهم 4 تريليون دولار من القيمة السوقية بحلول نهاية العام المقبل. ويهدف سعره المرتفع إلى 250 دولارًا للأبراج فوق 199 دولارًا المتوقع من قبل المحللين في المتوسط، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وكتب آيفز في مذكرة، في إشارة إلى شركة كوبرتينو التي يقع مقرها في كاليفورنيا: "على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الحظر الذي فرضته حكومة الظل على آيفون في الصين، إلا أن هذه المشكلة قابلة للاحتواء في الوقت الحالي ولم تؤثر على الطلب على كوبرتينو في هذه المنطقة الرئيسية بناءً على فحوصاتنا الأخيرة". المقر الرئيسي للشركة.

وحتى بالنسبة لكلارك من شركة أكيوفيست، فإن التحديات لا تقلل من وجهة نظره بأن جهاز آيفون من إنتاج شركة أبل هو "أعظم عنصر استهلاكي تم إنشاؤه على الإطلاق" وبالتالي "هناك ما يبرر وجود مضاعف أعلى".