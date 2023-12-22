لقى 5 مواطنين مصرعهم، بينما أصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم على الطريق الساحلى، أمام مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

مصرع وإصابة 7 مواطنين في حادث سير بالبحيرة

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات المبدئية، أنه أثناء سير سيارة أجرة على الطريق الساحلى، وأمام مركز ادكو، اصطدمت بسيارة نقل.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الحادث قد أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، ونقلت 3 جثث والمصابين إلى مستشفى ادكو، وجثتان إلى مشرحة مستشفى رشيد.

راجعين من الشغل ..مصرع شخصين إثر حادث تصادم نصف نقل بـ توكتوك في المنيا

كما لقي شخصين مصرعهما ، في حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري ، بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوكتوك على الطريق الدائري بمركز بني مزار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية مصرع شخصين في العقد الثاني من العمر يدعى أحمد رمضان وكريم عاطف، من قرية شلقام ببني مزار، كانوا مستقلين التوكتوك أثناء عودتهم من العمل، وحدث تصادم مع سيارة نصف نقل على الطريق الدائري ببني مزار.