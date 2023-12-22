الاعلامي نمر الحسون : صائد المواهب على السوشيال ميديا تهدف لمساعدة الموهوبين

أعلن الإعلامي نمر الحسون عن صائد المواهب في مختلف الوطن العربي وذلك تيسيراً علي المواطنين وتقديم يد العون لهم معنوياً عن طريق سوشيال ميديا.

وأكد "نمر الحسون" في ، أن المبادرة صائد المواهب على السوشيال ميديا تهدف لمساعدة الموهوبين في تلبية كافة احتياجاتهم ورفع العبأ عنهم وذلك بشكل بالكامل وأيضاً توصيل لجمهور .



يذكر إن الإعلامي نمر الحسون يقدم برنامج "صائد المواهب" عبر منصات السوشيال ميديا المُختلفة حتى وصل إجمالي المشاهدات ما يقارب من مليون مشاهدة منذ انطلاقه حيث تناول مقدم البرنامج خلال حلقاته يد العون لهم، وأيضاً تسليط الضوء علي قصص النجاح في المجتمع المصري.

لتغيير الفكر السيء عن السوشيال ميديا وتقديم محتوي قيم يليق بالمشاهد بعيداً عن الإسفاف و الانحدار الأخلاقي لكثير من الفيديوهات المنتشرة خلال الفترة الأخيرة.

لفت نمر الحسون إلى أنه سيتم توفير بـرامـج الـتدريب والـرعاية الـتخصصية التي تٌعـزز وتصقـل مـواهـب ومهـارات الـشباب ورواد مـسارح الـشبـاب في مجـالات الـفنـون الـبصريـة والأدائيـة والأدبيـة والـتقليديـة.

يذكر أن الـبرامـج فكـرتـه تـدور حـول اكـتشاف الـمـواهـب، عن طريق بـرنـامـج مٌسـابـقـات مٌثيـرة للحمـاس وجـديـدة من نـوعهـا في الـعالـم الـعربـي، ويشارك فيه كل شخص لديه مـوهـبة حقـيقية سواء فى الـغناء أو فى الـتمثيل أوغيرها.