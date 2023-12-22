ألوان النود تبرز سحر ملامح بوسي

خضعت المطربة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت بوسي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، باكمام طويلة، صمم من قماش لاميه باللون الأسود اللامع عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ع طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها مرتكز على النود التي ظهرت جمال ملامحها مع لون الكشمير القاتم في الشفاه.

ولدت بوسي يوم 1 سبتمبر 1981 فى مدينة الزقازيق فى محافظة الشرقيه ، ابتدت حياتها الفنية بأنها تغني في الأفراح الشعبية في محافظة الشرقيه من وهي صغيرة في سن 16 سنة ، وبعد كده اشتغلت في كباريهات شارع الهرم .

في سنة 2012 اتشهرت بوسى بعدما غنت أغنيتها المشهورة آه يا دنيا فى فيلم الالماني.