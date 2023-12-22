مركز فتوى الأزهر يكرم المقبلين على الزواج بالمنصورة

كرَّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، المشاركين في دورةِ تأهيل المقبلين على الزواج، والتي عقدها في الفترة من 3/9/2023 الى 7/9/2023 بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة.

حضر المتدرِّبون خلال هذه الدورةِ عددًا من المحاضرات تناولت بعضًا من المحاور المهمّة التي من شأنها تحافظ على كيان الأسرة وتبني دعائمها، كان من أهمها:

1ـ أهمية تكوين الأسرة كوحدة بناء المجتمع.

2ـ كيفية اختيار شريك الحياة.

3ـ الخطبة وما لها من أحكام شرعية.

4ـ عقد الزوج وشروط صحته.

5ـ الحقوق الزوجية وضرورة التفاهم بين الزوجين .

6ـ مهارات إدارة الخلاف الأسري.

7ـ الأسس الصحيحة لتربية الأولاد.

وقد تلقى المتدرّبون في حفل التكريم شهادات بحضور الدورة معتمدة من الأزهر الشريف.

البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج

وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التأهيلِي للمقبلين على الزواج، والذي أعده وبدأه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منذ عام٢٠٢١ م، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورةِ تنميةِ الوعي الفكري لدى الشباب وتأهيلهم لبناء أسرةٍ ناجحة مستقرَّةٍ، وقادرة على مواجهةِ التحديات لبناءِ مجتمع آمن.

وقد قام بإعداد المحتوى التدريبي نخبة من المتخصصين فى علوم الشريعة، والتربية، والنفس، والاجتماع، والطب، والقانون، وتعقد هذه الدورات مجانًا للجمهور.

وقد حاضر في اللقاء كلا من السادة:

الدكتور حسني الحديدي

والشيخ السيد عرفة، والشيخ أحمد حسن، والأستاذة الدكتورة محاسن فكري عبد الخالق، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطالبات والأستاذة الدكتورة فاطمة المتولي- مديرة وحدة الجودة بالكلية.

ونادية لطفي-مديرة الكلية، ولفيف من السادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وذلك بقاعة المناقشات بالكلية.

أوضح الأزهر للفتوى، أنه على الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9