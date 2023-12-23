"التنوع والإختلاف وقبول الآخر".. ندوة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم، حلقة نقاشية بعنوان "الرسم بالكلمات"، أدارها كلا من كرم عيسي، وأحمد صلاح من مكتب الخدمة الاجتماعية بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

بدأ كرم عيسي حديثه عن تاريخ اللغة العربية، واعتماد اليوم العالمي للاحتفاء باللغة العربية، وأكد أحمد صلاح علي أهمية اللغة العربية مشيرا إلي تأثيرها علي الهوية، واختتم حديثه بحوار مفتوح مع الحضور. من جانب آخر، عقد أطلس المأثورات الشعبية محاضرة بعنوان "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الألعاب الشعبية"، بمكتبة الفيوم العامة، أدارها ياسر حمدى سيد- كبير باحثى أطلس المأثورات- بحضور طلاب مدرسة محمد معبد الابتدائية.

أوضح ياسر حمدي أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الألعاب الشعبية، وما استجد من ألعاب الإنترنت، موضحا الإيجابيات والسلبيات فى الألعاب علي مواقع الإنترنت، وأكد في حديثه علي أهمية الرجوع للألعاب الشعبية التى تتميز بروح التعاون والرياضة ونبذ العنف بين الأطفال، واختتمت المحاضرة ببعض الألعاب الشعبية، وسط تجاوب وفرحة الاطفال.

ونظم بيت ثقافة سنورس ندوة بعنوان "التنوع والاختلاف وقبول الآخر في قصص الأطفال"، بمدرسة الراضي للتعليم الأساسي بسنورس، شارك فيها الكاتب أحمد طوسون والأديب أحمد قرني. بدأ طوسون حديثه عن بعض القصص والروايات التي تناولت الاختلاف بين الشعوب، موضحا بعض النماذج لكثير من البلدان، حول طريقة معيشتهم، وإختلافهم في المأكولات الشعبية، وفي ممارسة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المختلفة. من جانبه أكد قرني للطلاب، علي أهمية التواصل والمشاركة، وأن اكتساب الطالب للمعرفة والثقافة، تجعله يشعر بالنجاح في الحياة والقدرة على تحقيق أهدافه.

"حق الوطن والدفاع عنه".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وبالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، شهدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان "حق الوطن والدفاع عنه"، تحدث فيها الشيخ جابر عبد الحميد إمام وخطيب مسجد النصر بطامية، عن مفهوم الوطنية، وأن المواطن إذا أدى واجباته فإنه بالتالي سينال حقوقه، كما أوضح أن حب الوطن جزءا لا يتجزأ من الإيمان، مستشهدا بموقف النبي صلي الله عليه وسلم، عندما هاجر من مكة خاطبها بقوله أنها أحب بلاد الله إليه كما اختتم حديثه بأن العمل من أجل الوطن عبادة، والتضحية بالنفس في سبيله شهادة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.