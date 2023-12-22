مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بإدكو

شهد ت إدكو حادثا مأساويا منذ قليل، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم و وأصيب آخران، في حادث تصادم سيارة أجرة بسيارة نقل، بالطريق الدولي الساحلي، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل الجثث إلي المشرحة، والمصابان إلي مستشفي إدكو لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة أجرة بسيارة ميكروباص ،بالطريق الدولي الساحلى دائرة مركز إدكو .

أسفرت الواقعة عن مصرع كل من م.ع.23 سنة ، ط.أ.30سنة ، ح.أ.73سنة ، وجثتين مجهولتين .

وإصابة آخران بكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج .

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابان إلى مستشفي إدكو العام لتلقي العلاج، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .