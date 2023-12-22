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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بإدكو

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد ت إدكو حادثا مأساويا منذ قليل، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم و وأصيب آخران، في حادث تصادم سيارة أجرة بسيارة نقل، بالطريق الدولي الساحلي، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل الجثث إلي المشرحة، والمصابان إلي مستشفي إدكو لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة أجرة بسيارة ميكروباص ،بالطريق الدولي الساحلى دائرة مركز إدكو .

أسفرت الواقعة عن مصرع كل من م.ع.23 سنة ، ط.أ.30سنة ، ح.أ.73سنة ، وجثتين مجهولتين .

وإصابة آخران بكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج .

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابان إلى مستشفي إدكو العام  لتلقي العلاج، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

 

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