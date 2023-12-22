جريمة بشعة شهدتها إحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وراح ضحيتها سائق على يد اثنين من أصدقاء عمره، غدرا به لسرقة أمواله، ولم يكتفيا بذلك بل قتلاه وسط منزله وتركاه ينزف حتى وافته المنية.

خانوا العيش والملح..مقتل سائق على يد صديقيه في شبين القناطر|القصة الكاملة

بدأت أحداث تلك الواقعة البشعة، عندما أبلغت زوجة المجني عليه أشرف أبو العلا 41 عاما، سائق مقيم قرية كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمقتل زوجها وأنها عادت إلى منزل الزوجية بعد يوم قضته مع أسرتها لتجده غارقًا في دمائه وسط منزله.

فعلى الفور أبلغوا أجهزة الشرطة التي فحصت الجثة على الفور ، وتم نقلها لمستشفى الشاملة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

بالبحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقي المجني عليه، قتلاه وسرقاه داخل منزله وفرا هاربين، وبعد مرور ثلاثة ساعات من الواقعة تم القبض عليهما ، واعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة أمواله، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وشيع أهالي كفر طحا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط احزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان