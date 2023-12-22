ولادة طفلة فلسطينية على متن سفينة إيطالية بالسواحل المصرية

كشف أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، تفاصيل ولادة طفلة فلسطينية على متن السفينة المستشفى (فولكانو) الراسية بأحد الموانئ المصرية" القريبة من قطاع غزة.

وأشار "تاياني" - في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة خلال زيارته لألبانيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى أن "والدة الطفلة كانت على متن السفينة لأن لديها ابنة أخرى مصابة تتلقى العلاج".

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أن السفينة (فولكانو)، التابعة لسلاح البحرية والمجهزة بغرف عمليات ومعدات تشخيص وأدوية وعلى متنها إخصائيون طبيون قد أبحرت من أجل توفير العلاج لجرحى قطاع غزة الفلسطينيين.