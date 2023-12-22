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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق أولى رحلات"إير كايرو" إلى واجاوجو بوركينا فاسو و دكار بالسنغال

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اليوم الجمعة من مطار القاهرة الدولي  أولى رحلات شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني إلى واجاوجو بوركينا فاسو و دكار بالسنغال  بغرب القارة الأفريقية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة توسع شبكتها الجوية الدولية بالقارة الأفريقية  وربط شبكة السفر الدولي من المدن داخل غرب أفريقيا الي عدد من المدن داخل قارة أوربا والشرق الأوسط في ظل التقارب المصري الأفريقي خلال الأونة الأخيرة.
ومن المقرر أن يغادر حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو على متن الرحلة الأولى  المتوجهة إلى مطار واجاوجو بدولة بوريكنا فاسو حيث سيتم إقامة إحتفالية بمطار القاهرة الدولي، بمناسبة إنطلاق أولى الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى دول غرب أفريقيا لأول مرة كما سيتم أيضًا إحتفالية كبرى بمطار داكار السنغالي عقب وصول الرحلة إلى العامصة السنغالية.
ومن المقرر أن تسير إير كايرو رحلاتها بواقع رحلتين إسبوعيًا  لكل من واجادجو فى بوركينافاسو والعاصمة السنغالية داكار وفقا لحالات العرض والطلب وتغيرات سوق النقل الجوى.

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