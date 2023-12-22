جوتيريش: إسرائيل تمنع وصول المساعدات ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الجمعة، تعمد إسرائيل عرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي: إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها داخل غزة، وأضاف: هناك عشرات الآلاف من شاحنات المساعدات تنتظر دخول قطاع غزة.

وأضاف: القصف الإسرائيلي يهدد حياة من يساهم في إيصال المساعدات الإنسانية

وحث جوتيريش السلطات الإسرائيلية على إزالة القيود المفروضة على النشاط التجاري على الفور.

واعتبر أن العدوان الإسرائيلي على غزة نوع من العقاب الجماعي قائلا: لا شيء يبرر العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة اللجوء لحل الدولتين، وقال: حل الدولتين هو الحل الوحيد والمستدام للأزمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن وافق، الجمعة، بالإجماع، على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية.

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

يأتي ذلك فيما أكدت إسرائيل أنها ستستمر في فحص المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع منذ بداية الحرب إلى 20057 شهيدا و53320 مصابا.