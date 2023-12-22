الشناوي يلبي طلب طفل أهلاوي ويهديه قميصه عقب البرونزية

تصدر حارس الأهلي المصري، محمد الشناوي، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة الأهلي مع أوراوا الياباني وفوزه برباعية مقابل هدفين.

ظهر طفل في المدرجات يطالب الشناوي بتيشرته، وكانت المفاجأة عندما خلع الشناوي قميصه وأهداه للطفل، ما خطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمن أبطال النادي الأهلي، حارس المرمى محمد الشناوي، رد أخيرا على أنباء رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قائلا: " كلام كتير".

ووجه محمد الشناوي، الشكر الى جمهور الأهلي الذي حرص على دعم الفريق الأحمر والتواجد في المدرجات لمؤازرتنا، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا بحاجة إلى تحقيق البرونزية وكنا نأمل في الوصول إلى النهائي.

رحيل محمد الشناوي عن صفوف النادي الأهلي

فجر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة مدوية بشأن رحيل محمد الشناوي عن صفوف النادي الأهلي، في ضوء الاهتمام الكبير من عدد من أندية الدوري السعودي بالحصول على خدمات الحارس بعد تألقه في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وقال صادق، إنه أول من تحدث عن عرض ضمك السعودي من أجل ضم حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي مقابل 5 مليون دولار، وأن هناك جلسة حدثت بين الشناوي ومسؤولين من نادي ضمك وبعض الوسطاء خلال مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.